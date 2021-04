Vognmand, selskab og chauffører er tiltalt for 738 overtrædelser til sammen

Torsdag 29. april 2021 kl: 13:22

Af: Redaktionen Vognmandsfirmaet har ifølge politiet været efterforsket af Tungvogncenter Syd gennem en længere periode. Efterforskningen har ført til de 738 tiltalepunkter, hvor i alt fire personer og et vognmandsselskab står tiltalt. Selskabet alene er tiltalt for 224 overtrædelser, og ejeren af vognmandsselskabet for 286 overtrædelser.Sagen er efterforsket af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, og den vil blive afgjort under ved fire domsmandssager og en sag uden domsmænd. Lige nu afventer sagen at blive berammet ved Byretten i Odense.For Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd møder specialanklager Pernille Moesborg.