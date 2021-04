- Langelands busser skal køre på biodiesel

Onsdag 21. april 2021 kl: 17:00

Af: Redaktionen - Transport udgør en stor del af CO2-udledningen i Langeland Kommune. Derfor er jeg rigtig glad for, at kommunens lokalbusser fremover skal køre på HVO-biodiesel, siger Langelands borgmester Tonni Hansen (SF).



Det er busvirksomheden Bergholdt.dk A/S, der har vundet udbuddet. Virsomheden overtager den lokale kørsel fra Vester Skerninge Bilerne fra august 2021.







Kontrakten omfatter seks store busser og en minibus, der kører på ruterne 590, 591, 592, 621, 622 og 623. Alle busser vil fra august have biodiesel i tankene i form af HVO.







- HVO-biodiesel kan anvendes direkte og er dermed en god mulighed for at gøre de eksisterende busser langt mere klimavenlige, siger udvalgsformand Bo Nissen (K).







Fakta:

HVO-biodiesel kan anvendes i dieselmotorer uden modifikation og giver en CO2-reduktion på op til 90 procent i forhold til almindelig diesel. Det mindsker desuden udledningen af partikler og kvælstofforbindelser (NOx)

CO2-udledningen reduceres fra ca. 102 tons til 13 tons, svarende til en CO2-reduktion på ca. 87 procent

NOx-udledningen reduceres fra ca. 0,50 tons til 0,04 tons, svarende til en NOx-reduktion på ca. 92 procent

Partikel-udledningen reduceres fra ca. 4,1 kg til 0,4 kg, svarende til en partikel-reduktion på ca. 90 procent

Anvendelse af HVO-biodiesel vil med de 3.217 køreplantimer i den nye kontrakt ud fra standarder for fortrængning medføre følgende reduktioner i udledning:FynBus havde udbudt den lokale buskørsel for Langeland Kommune med en option på biodiesel (HVO). Den option har kommunalbestyrelsen valgt at udnytte, hvilket dermed giver en markant gevinst for klimaet.