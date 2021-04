Skibsfarten fylder mere i dansk eksport

Fredag 9. april 2021 kl: 11:34

(Illustration: Danske Rederier)

Af: Jesper Christensen Mens nogle sektorer havde stor nedgang i eksporten - først og fremmest som følge af indsatsen mod spredning af corona-virus - kom skibsfarten ud af 2020 med et mindre fald i eksporten på 1,1 procent i forhold til 2019, der var et rekordår. I alt eksporterede dansk skibsfart i 2020 for 237,6 milliarder kroner i 2020. Danske Rederier opgjorde tidligere i marts med henvisning til tal fra Danmarks Statistik, at den samlede eksport for søtransport endte på 231,8 milliarder kroner i 2020 mod 240,3 milliarder kroner i 2019.Ifølge rapporten fra Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet var faldet i vareeksporten i 2020 på 4,0 procent, mens tjenesteeksporten faldt med 13,9 procent i forhold til 2019.Til sammenligning faldt vare- og tjenesteeksporten under finanskrisen i 2008/2009 17 procent fra 2008 til 2009, fordelt med 16 procent. for vareeksporten og 19 pct. for tjenesteeksporten.- Forbrugerne har brugt færre penge på rejser og oplevelser, men har fortsat købt varer. Det betyder, at der har været et næsten uændret eller endda stigende behov for skibstransport af forbrugsvarer. Det har været et gunstigt udgangspunkt for vores branche i et år, som var meget uforudsigeligt, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier i en kommentar til rapporten fra Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet.Det generelle fald i dansk eksport i 2020 var 8,5 procent og med det mindre fald til skibsfarten, vokser skibsfartens andel af den samlede eksport.Danske Rederier peger på, at søtransporten i 2020 udgjorde 20 procent af den samlede danske eksport mod 18,6 procent i 2019.- Skibsfart er Danmarks største enkeltstående eksporterhverv, og nu udgør vi et større stykke af den samlede danske eksportkage. Det kan vi gøre, fordi vi har nogle ufatteligt dygtige rederier, som, i hård konkurrence om transportopgaver i hele verden, hiver ordrer hjem hver eneste dag, siger Jacob K. Clasen.Den høje eksport er med til at fastholde danske arbejdspladser. Det Blå Danmark beskæftiger samlet over 95.000 mennesker.I den nævnte rapport er der også et bud på, hvordan udviklingen vil blive i 2021 og 2022.Forudsat at corona-situationen på globalt plan bringes under kontrol i løbet af 2021, forventes en hurtig genopretning af dansk vareeksport. Baggrunden er en forventet kraftigt økonomisk vækst på Danmarks store eksportmarkeder i 2021 og 2022. Hvis dansk vareeksport i 2021 og 2022 vokser nogenlunde i samme takt som den økonomiske vækst på de vigtigste eksportmarkeder, man ifølge rapporten forventes en fuld genopretning til 2019-niveau af vareeksporten i 2021 og en yderligere vækst i 2022 på 6-7 procent.Rapporten peger på Sverige, Norge, Kina, Polen, Tjekkiet, Australien og Sydkorea som Danmarks vigtigste eksportmarkeder de næste par år. USA tegner også lovende, men dansk eksport kan hæmmes af en lavere USD-kurs. I Tyskland, som er Danmarks største marked for varer som passerer dansk grænse, forventes der ifølge rapporten også god vækst, om end væksten ikke forventes at blive helt på højde med de hurtigst voksende økonomier.Interesserede kan se den omtalte rapport fra Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet