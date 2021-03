Trafikselskab inviterer til dialogmøde om fælles udbud af buskørsel

Mandag 29. marts 2021 kl: 08:26

Om man ønsker at deltage i det fælles udbud,

Om der er ønsker om specifikke drivmidler, eller om udbuddet omhandler ”mest miljø- og klimaeffekt for pengene”

Om der er særlige krav til placering af eventuelle gastankningsanlæg og/eller ladestationer

Af: Redaktionen FynBus’ bestyrelse behandlede på sit møde 16. marts rammerne for udbuddet.Som en del af beslutningen på mødet skal kommunerne senest i juni beslutte følgende:Med henblik på at tilrettelægge udbuddet på den mest hensigtsmæssige måde afholder FynBus derfor det nævnte dialogmøde med busentreprenører og administrationerne i kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark.Dialogmødet afholdes digitalt via Microsoft Teams mellem klokken 14 og 16 torsdag 29. april 2021.