Beskæftigelsesbarometer fra uddannelsesorganisation peger på højere tryk

Onsdag 3. marts 2021 kl: 17:00

Af: Redaktionen I det nyeste beskæftigelsesbarometer fra Dekra svarer 80 procent af de godt 2.500 adspurgte vognmænd, at de har ansat nye chauffører de seneste tre måneder. Samtidig svarer 48 procent af vognmændene, at de skal ansætte flere chauffører i de kommende tre måneder.Til gengæld melder 56 procent af vognmændene om udfordringer med at skaffe kvalificerede chauffører.- Trods branchens store fokus på denne problemstilling gennem flere år, viser vognmændenes svar i beskæftigelsesbarometret, at vi stadig har et stort stykke arbejde foran os i branchen som helhed, hvis vi skal dække det voksende behov for kvalificerede chauffører i Danmark, siger administrerende direktør i Dekra Danmark, Peter Laursen.Interesserede kan se hele analysen