Svensk lastbil-koncern vil overtage dansk forhandler

Onsdag 3. marts 2021 kl: 13:02

Af: Redaktionen Sammenlægningen omfatter Volvo Trucks & Buses og Renault Trucks salgs- og eftermarkeds-aktiviteter inklusive alle 93 medarbejdere fra Titan Lastvogne A/S' afdelinger i Ringsted, Solrød, Holbæk og Nr. Alslev. Volvo Trucks- og Renault Trucks-repræsentationen vil efter planen fortsætte i Volvo Truck Center-regi fra de fire nuværende afdelinger hos Titan Lastvogne.Grunden til Titan Lastvogne A/S blev lagt i 1987 i Ringsted og Slagelse, hvor Jens Juel Jeppesen og en lang række medarbejderaktionærer overtog Volvo-forhandlingen, som senere blev til Titan Lastvogne A/S.