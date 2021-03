Det Blå Danmark skaber høj vækst

Af: Redaktionen Ifølge den seneste rapport "Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2020", der blev afsluttet i december 2020 og omfatter 2019, bidrog dansk skibsfart i 2019 med "eksport" for 224 milliarder kroner og stod dermed for hovedparten af den samlede "eksport" af søtransport på i alt 240 milliarder kroner. Dermed yder den maritime sektor fortsat markant til Danmarks økonomi.De erhverv, der samlet udgør "Det Blå Danmark" står for 26,5 procent af den samlede danske eksport af varer og tjenester og udgør 7 procent af hele den danske økonomi.Af rapporten fremgår det også, at hvert job i Det Blå Danmark bidrager i gennemsnit med over dobbelt så meget til det danske BNP som gennemsnittet i dansk økonomi. Det Blå Danmark's andel af dansk beskæftigelse udgør 3,4 procent men 7,3 procent af værdiskabelsen.Det Blå Danmark beskæftigede i 2019 97.290 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det svarer til 3,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. Det er samme niveau som i 2018.Produktionen i Det Blå Danmark var på 466 milliarder kroner i 2019, når det indirekte bidrag tælles med. Det svarer til 11,4 procent af den samlede produktion i Danmark. Værdiskabelsen er på 137 milliarder kroner eller 7,3 procent af den samlede økonomi, når det indirekte bidrag tælles med.Samlet set viser rapporten, at Det Blå Danmark står stærkt på det globale marked. Danmark har verdens femte største handelsflåde målt på skibenes samlede lastekapacitet og går forrest med sikkerhed og kvalitet i søfarten, ikke mindst når det gælder bæredygtighed, innovation og godt sømandsskab.Interesserede kan læse rapporten om det danske maritime erhverv