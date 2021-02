Der er stadig is på vandet

Onsdag 24. februar 2021 kl: 09:11

Jyllands Vestkyst:

Is frit.

Limfjorden:

Lemvig havn og Lem Vig, spredt drivis, 10 til 15 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Oddesund, åben vand, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret.

Struer Venøsund, isfrit. Skibsfart uhindret.

Struer, havnen, isfrit. Skibsfart uhindret.

Nykøbing Mors, Sallingsund, isfrit, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret.

Nykøbing Mors, havnen, åben vand, mindre end 5 cm tyk, rådden is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Løgstør bredning, fast is, 10 til 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskeligt for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft.

Skive, fjorden til Lundøhage, åben drivis, 5 til 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads vanskeligt for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft.

Løgstør, farvandet mod øst, åben vand, 5 til 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Aalborg, fjorden udfor byen, spredt drivis, 5 til 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Jyllands Østkyst:

Hadsund, fjorden, åben vand, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Vejle havn og inderfjord, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret.

Fyn:

Odense, havn og kanal, åben vand, 5 til 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Odense fjorden, åben vand, 5 til 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Sjælland:

Frederikssund, fjorden nord for Frederikssund, fastis, 5 til 10 cm tyk, mellem isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft.

Frederikssund havn, fastis, 5 til 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft.

Præstø havn og indsejling, fastis med drivis udenfor, mindre end 5 cm tyk, smeltevandspytter på overfladen. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Lolland Falster:

Nykøbing Falster, sundet nordefter, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Nykøbing Falster, havn og sund udfor, isfrit, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret.

Bornholm:

Isfrit.

