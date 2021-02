Fransk bilproducent vil være europæisk leder indenfor brintteknologi

Onsdag 17. februar 2021 kl: 13:50

Af: Redaktionen Groupe Renault og Plug Power Inc. har lanceret et 50-50 joint-venture samarbejde, som kan gøre Groupe Renault og Plug Power til tunge spillere på det europæiske marked indenfor forskning og udvikling samt fremstilling og salg af elektriske biler med brændselsceller med tilhørende infrastruktur - som for eksempel optankning og servicering af el-biler med brændselsceller.Joint-ventureplatformen skal understøtte og udbygge det voksende marked for brændselscelle-teknologi i små og mellemstore varevogne. Målet for Groupe Renault er at have 30 procent af markedet på LCV.Renault er i dag på markedet med elektriske varebiler, mens Plug Powers har over 20 års erfaring med brændselscelleteknologi og brintløsninger. Plug Power har blandt andet designet og bygget 110 brintstationer og leverer hver dag over 40 ton brint dagligt.Samarbejdet betyder, at man har som mål at tilbyde unikke og differentierede produkter og løsninger til LCV-markedet. Blandt andet etablerer de to virksomheder et innovationscenter, der skal udvikle brændselscelleteknologi, og man vil være i stand til at tilbyde brintteknologi på eksisterende og kommende Renault LCV-biler.I første omgang vil fokus være på de store varebiler, som Master og Trafic. Produktionen vil også være et samarbejde med allerede eksisterende Renault-fabrikker, og så vil man også oprette en produktion af brændselsceller i Frankrig, der bygges til Renaults platforme. Man starter i første halvdel af i år med produktion af en mindre flåde af biler, hvor elektriciteten til bilernes el-motorer kommer fra brændselsceller.