Ændring af testleverandør risikerer at lamme international godstransport

TRANSPORTORGANISATION ADVARER:

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 18:00

Af: Redaktionen 1. februar skifter Region Syddanmark leverandør af corona-test. Ifølge aftalen med den nye leverandør, vil antallet af teststeder blive ændret til fem, samtidig vil der ifølge ITD også være en risiko, for at testede personer ikke længere kan modtage skriftlig dokumentation for negativ test.ITD kalder det forhold for kritisk, da lastbilchauffører, der skal krydse den dansk-tyske grænse, dermed ikke længere kan vise en negativ corona-test og imødekomme det krav, Tyskland stiller til personer, der har opholdt sig i et virusmutationsland som eksempelvis Storbritannien.- Hvis ikke Region Syddanmark hurtigst muligt får justeret aftalen, risikerer chauffører, at de fra 1. februar ikke længere kan få dokumentation for, at de rent faktisk er Covid-19-negative efter at have været i et mutationsland, siger Maria Feldberg, der er jurist i ITD.- Lige nu rammer det især chauffører, der kører til og fra Storbritannien via Tyskland, men listen over højrisikolande, herunder lande med mutationer, kan hurtigt blive udvidet og gøre problemet helt uoverskueligt. Varernes fri bevægelighed er i fare på grund af manglende dokumentation, så Region Syddanmark må sikre at chauffører kan få den nødvendige dokumentation - det haster, siger hun videre-I forlængelse af øgede testkrav fra flere lande og særligt øgede restriktioner fra tysk side, oplever ITD et øget antal henvendelser fra vognmænd, der forudser problemer.- Vi kan kun opfordre Region Syddanmark til at komme i gang - jo før, des bedre. Den tidligere leverandør af test kunne godt levere skriftlig dokumentation, så det må den nye naturligvis også kunne. Vi vil samtidig opfordre til, at de nye test-steder placeres tæt ved motorvejsnettet ved den dansk-tyske grænse, så det bliver nemt og hurtigt for chaufførerne at få foretaget testen, og varer og gods kan flyde så frit og effektivt som muligt, siger Maria Feldberg.