Mandag 25. januar 2021 kl: 11:16

Af: Redaktionen Siden nytår har der været god plads på veje og skinner i Danmark. De fleste borgere holder sig fortsat så vidt muligt hjemme, hvilket eksempelvis kan ses i S-togene, hvor der er knap 70 procent færre passagerer. På vejene ligger trafikken godt 30 procent under normalen, og der er ca. 70 procent færre togpassagerer, der tager turen over Storebælt. Færgerne oplever også fortsat, at der er meget få passagerer med.- Det er et meget effektivt våben mod corona, at vi bliver hjemme, når vi kan. Det er betryggende, at mange danskere, der har muligheden for det, viser ansvar og bliver hjemme. Jeg ved, det er en svær periode, vi skal igennem, men heldigvis kan vi se på smittetallene, at vores indsats virker. Trafiktallene for 2021 har indtil videre været lave, og vi skal holde fast i det niveau lidt endnu, så vi er sikre på, der er kontrol over de nye mutationer, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).