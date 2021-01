Benzin- og olieselskab kører ud med ny tre-akslet trækker

Fredag 22. januar 2021 kl: 15:22

Chauffør Erik Jensen ved den nye trækker, som han fremover skal styre sikkert ude på vejene.

Af: Redaktionen - Vi vælger biler ud fra en helhedsbetragtning, siger Go’ons logistikchef Finn Leegaard.Han forklarer, at selskabet kører ca. en halv millioner kolometer pr. bil i løbet af de fem år, som bilerne er hos selskabet.- Her har kombinationen af Stiholt og Scania vist sig som det bedste valg for os. Samtidig spiller det en stor rolle, at vi kan få serviceret bilerne, så det passer bedst til vores logistik. For den nye bils vedkommende passer det også bedst hos Stiholt, fordi chaufføren bor i Frederikshavn, siger Finn Leegaard og fortsætter:- Her i firmaet bestemmer vi overordnet, hvad mærke og specifikationer, de nye biler skal have, men vi tager selvfølgelig chaufførerne med på råd, når det gælder udstyr, praktiske detaljer og indretning af førerhuset.Go’ons nye Scania R 500 kører med en fire-akslet tanksættevogn. Drivlinen har en 13-liters seks-cylindret dieselmotor forrest, en 14-trins gearkasse i midten og et bagtøj med 2,69:1 i udveksling bagerst, hvilket spiller godt sammen med vogntogets tilladte totalvægt på 56 ton - og som er totalvægten, når chaufføren kører ud med tanken fyldt op hos brændstofdepoterne. Hele trækket kører på fuld luftaffjedring, og af hensyn til egenvægten er der monteret alu-fælge hele vejen rundt.I førerhuset kan chauffør Erik Jensen glæde sig over fuld læderpakke med Premium-førerstol, stort Infotainment-system med 4x20 W lydanlæg, integreret navigation og en masse andet komfortudstyr.Bilen skal køre på fuld service- og reparationsaftale hos Stiholt lige som resten af Go’ons lastbilflåde, der består af fem Scania'er. Ud over at beskæftige sine egne biler beskæftiger Go'on også et par biler hos en undervognmand.Den nye tre-akslede Scania-trækker er leveret af Stiholt's lastbilsælger Peter Munkholm.Go'on Gruppen A/S, der har hovedsæde i Skanderborg, blev etableret i 2008.