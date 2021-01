85 procent af arbejdet på kanal-skib er færdigt

Fredag 22. januar 2021 kl: 13:52

Af: Redaktionen (Foto: DFDS)Arbejdet med at bygge færgen startede i maj 2019 - og i maj i år ventes det, at færgen er klar til at blive afprøvet til søs.»Côte D'Opale«, der får plads til 1.000 passagerer, er 214 meter lang og bliver dermed ifølge DFDS den længste færge på Den Engelske Kanal.Den nye ro/pax-færge vil som typen angiver både sejle med passagerer og fragt.