Kvalifikationsbeviser for erhvervschauffører er på corona-dagsordenen

Mandag 18. januar 2021 kl: 17:11

Af: Redaktionen Under normale omstændigheder skal beviserne løbende fornyes, men som følge af indsatsen mod spredning af corona-virussen har det været vanskeligt at gennemføre de obligatoriske kurser. Derfor har man på både EU-plan og i Danmark tidligere forlænget gyldigheden af en række beviser. I Danmark har man senest forlænget en række beviser, der udløb inden 31. december 2020 frem til 28. februar 2021, mens forlængelsen på EU-plan kun var gældende for beviser, der udløb inden 31. august 2020. Derfor mødes Transportgruppen i EU-Rådet for at diskutere endnu en forlængelse.Efter ITD's mening bør meldingen fra den danske regering være en klar opbakning til forlængelse af gyldigheden af beviserne. Hvis det ikke lykkes, bør den danske transportminister sikre, at de chauffører, der kun kører i Danmark, midlertidigt kan få forlænget gyldigheden af deres beviser uden at skulle være nødt til at tage på kursus under corona-restriktionerne.- Det er klart bedst, at man bliver enige om endnu en forlængelse på EU-plan. Det burde ikke være vanskeligt, men skulle det mislykkes, bør ministeren sikre at de forlængelser, som man tidligere har besluttet og gennemført i Danmark, også kan videreføres for beviser, der udløber efter 31. december 2020. Samtidig bør ministeren også gøre sig tanker om, hvordan efterslæbet til sin tid kan indhentes, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.