Europæisk virksomhed har lagerløsninger på lager

Mandag 18. januar 2021 kl: 13:44

Af: Redaktionen Sammenlægningerne har skabt synergier og muliggjort udviklingen af nye generationer af lagerløsninger og semi-automatiserede produkter til håndtering af paller og smågods. Virksomhedens produkter og løsninger findes allerede et mange steder i Danmark, leveret og implementeret af den mangeårige samarbejdspartner Thanex A/S. Dette samarbejde vil fortsætte og fremover blive intensiveret yderligere med henblik på at øge markedsandelen i Danmark.- Vi ser frem til et styrket og tættere samarbejde med Stow Nordics A/S. Sammen bliver vi stærkere til at imødekomme markedets stigende behov. Thanex A/S har leveret løsninger fra Stow i over 40 år og vi har derfor en stor ekspertise indenfor alle Stow produkter. Thanex A/S har eget lager og er lagerførende af alle Stow produkter. Vi har eget montageteam og serviceafdeling, siger Dorthe Madsen, der er administrerende direktør i Thanex A/S.- Vi ønsker at øge vores synlighed i markedet og skabe øget værdi for vores nuværende og kommende kunder. Vores fælles ambitioner sammen med Thanex er store og vi ønsker at blive en endnu vigtigere spiller på det danske marked. Kunderne skal opleve os som deres første valg som samarbejdspartner indenfor intra-logistiske løsninger, siger Nicolas Fyllgraf, der er area sales manager Danmark.stow Group har hovedkontor i Belgien og har omkring 1.800 medarbejdere. Virksomheden har 10 fabrikker fordelt over hele Europa og en global salgsorganisation. Kernekompetensen er udvikling, produktion og installation af reolsystemer til pallegods, smågods, lange emner, samt mezzaniner og semi- automatiserede lagersystemer.