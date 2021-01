- Der bliver udskrevet alt for mange parkeringsbøder langs motorvejene

Fredag 15. januar 2021 kl: 11:48

Af: Redaktionen ITD mener, at det er en god idé, at lade det private britiske selskab Euro Parking Collection plc (EPC) stå for opkrævningen af ubetalte parkeringsafgifter uden for landets grænser. Men det må efter ITD's opfattelse ikke overskygge årsagen til, at der bliver udskrevet p-afgifter - at der mangler p-pladser.ITD peger på, at løsningen først og fremmest ligger i at sikre, at der ikke er grund til at udskrive bøder i første omgang.





- Det godt, at man nu styrker opkrævningen af ubetalte parkeringsbøder, så der er lige vilkår for alle. Men helt basalt drejer det sig om, at lastbilchauffører skal have mulighed for at parkere uden at risikere bøder. Når vi ser så mange parkeringsbøder på rastepladserne, er det jo udtryk for, at der er for få pladser, og det sætter chaufførerne i et helt urimeligt valg mellem at få en bøde eller risikere at overskride køre- og hviletidsbestemmelserne i jagten på en ledig plads, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.



ITD arbejder på, at politikerne på Christiansborg bliver enige om en infrastrukturplan, der indeholder konkrete initiativer til udvidelsen af rastepladskapaciteten. Vejdirektoratet vurderede i 2018, at kapaciteten på 21 rastepladser langs motorvejsnettet, hvor manglen er særlig udtalt, kan mere end fordobles til i alt 825 parkeringspladser med en investering på cirka 180 millioner kroner.





- Der bliver udskrevet alt for mange parkeringsbøder langs motorvejene, og det får vi først for alvor ændret, når der er pladser nok. Derfor er det bare med at få anlagt nogle flere pladser - så slipper man også for alle problematikker om opkrævning, siger Henriette Kjær.







