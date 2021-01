Topchef i bilkoncern går på pension

Torsdag 14. januar 2021 kl: 12:23

Ulrik Drejsig overtager sidst i marts posten som administrerende direktør i Selmer Gruppen.

Af: Redaktionen Jens Bjerrisgaard har siddet for bordenden i Semler Gruppen i 11 år. I tæt samarbejde med bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen og koncernens medarbejdere kan Jens Bjerrisgaard se tilbage på en periode med vækst og udvikling stort set hele vejen. Gruppen har siden 2009 øget omsætningen fra 5 til 15 milliarder kroner. Indtjeningen er løftet fra -84 til 543 millioner kroner, og medarbejderstaben er fordoblet. I dag driver selskabet også en hel division inden for innovation og tech samt er en aktiv spiller i landbruget ved Semler Agro.- Jeg har haft en fantastisk tid i Semler Gruppen. Alle de gode, dygtige og loyale medarbejdere og forhandlere har muliggjort en transformationen af selskabet. Eller starten af transformationen bør jeg nok understrege, væsentlige ændringer vil fortsætte i branchen. Tankegangen og adfærden internt er ændret, og det har rykket selskabet meget. Branchen er som bekendt under forandring, og vi har som den store spiller formået at være de mest agile og innovative. Det kan mine kollegaer være stolte af, og jeg ser frem til at følge transformationen fra siden med Ulrik i førersædet, siger Jens Bjerrisgaard.





Den nyudnævnte direktør for koncernen, Ulrik Drejsig, er et kendt ansigt for både ansatte, leverandører, producenter, forhandlere og kunder. Ulrik Drejsig har haft fire forskellige job i selskabet siden 2009. Han kommer fra en stilling som administrerende direktør i Skandinavisk Motor Co. A/S, ligesom han sidder i bestyrelsen i flere af gruppens datterselskaber. De seneste tre år har Ulrik Drejsig som direktør for Skandinavisk Motor Co. haft stor indflydelse på den daglige ledelse og de strategiske satsninger. Blandt andet udviklingen af en mere digital dialog med kunderne, øget fokus på opbygning af en porteføljeforretning, samt planlægningen af den nærtstående elektrificering af den danske bilflåde til mere bæredygtig mobilitet.





- Det er med både spænding, ydmyghed og stor energi, at jeg har takket ja til jobbet. Jeg har kørt tæt parløb med Jens de sidste tre år, og det har givet mig stor indsigt. Hvis vi ser ud over den allestedsværende corona-krise, står vi et rigtig godt sted i Semler Gruppen. Virksomheden er meget succesrig, men verden er foranderlig, hvor digitalisering og elektrificeringen blot er to af flere forhold, der vil ændre branchen, siger Ulrik Drejsig og fortsætter:





- Jeg skal sammen med alle de dygtige medarbejdere både føre det eksisterende arbejde videre samt finde nye forretningsområder, der muliggør, at vi også de næste ti år skiller os ud. Vi skal vise, at lang erfaring og stor volumen også betyder fart og nytænkning til fordel for kunderne. Nu har jeg to måneder med Jens til en professionel og rolig overdragelse.





Jens Bjerrisgaard overdrager formelt posten som administrerende direktør til Ulrik Drejsig sidst i marts marts 2021.





Ulrik Drejsig's ledige plads som administrerende direktør fra Skandinavisk Motor Co. A/S bliver overtaget af Lars Kornelius, der de seneste fem år har været direktør for Audi Danmark.















