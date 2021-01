Grosist-virksomhed investerer i robotlager

Torsdag 14. januar 2021 kl: 11:47

Af: Redaktionen Det nye fuldautomatiske robotlager vil øge automatiseringsgraden betydeligt på Sanistål's centrallager i Billund.- AutoStore er den mest højteknologiske lagerløsning på markedet, og det passer rigtig godt til vores centrallager i Billund, fordi det er en meget fleksibel og kompakt løsning, som vi nemt kan skalere i takt med, at vi vækster, siger Christian B. Lund, der er administrerende direktør i Sanistål.

AutoStore anlægget kommer til at bestå af 44 robotter, som vil håndtere 55-60 procent af vareflowet på centrallageret. Udover at få en fleksibel og fremtidssikret lagerløsning er der mange andre fordele ved at investere i det nye robotlager.





- Driften på vores centrallager bliver mere effektiv, og vores kunder får en højere kvalitet og leveringssikkerhed. Derudover understøtter AutoStore vores bæredygtige dagsorden, idet anlægget bruger markant mindre energi sammenlignet med vores nuværende drift, og det belaster derfor miljøet mindre, siger Stephan Schuler, der er Supply Chain direktør i Sanistål.







Samarbejdspartneren Element Logic har stor erfaring med at levere kundetilpassede AutoStore-løsninger til centrallagre, og Managing Director Demark Nikolaj Bjørn Eriksen glæder sig til det fremtidige samarbejde med Sanistål.





- Det er et interessant og stort projekt for os, som vi glæder os til at komme i gang med. Det er vigtigt for os, at vi nu indgår i et partnerskab med Sanistål, hvor vi fremover løbende vil optimere og forbedre anlægget, så det hele tiden passer til Sanistål behov, siger Nikolaj Bjørn Eriksen.







Sanistål tager efter planen robotlageret i drift i september i år.





