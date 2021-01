Bus og letbane medtager færre passagerer

Tirsdag 5. januar 2021 kl: 18:33

Overvågning af passagertal

Hold afstand ved stoppesteder, på letbaneperroner, på stationer, i Letbanen og i bussen

Rejs uden for myldretiden, hvis du kan

Brug mundbind eller visir

Respekter det tilladte antal passagerer. Stig ikke på en fyldt bus eller letbane.

Betal ikke med kontanter, hvis du kan undgå det

Sid eller stå med ansigtet i køreretning

Medbring din egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap

Vis hensyn, host eller nys i ærmet

Hav god håndhygiejne

Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Midttrafik går dermed tilbage til den kapacitet, der var gældende i foråret, da afstandskravet også var to meter.Midttrafik opfordrer på det kraftigste kunderne til at respektere det tilladte antal passagerer og undlade at stige på en fyldt bus eller letbane. Trafikselskabet peger på, at app'en Midttrafik live er et godt værktøj til at se, om bussen er fyldt, inden den ankommer til stoppestedet.Midttrafik peger også på, at chaufførerne har pligt til at lukke dørene eller køre forbi stoppesteder, hvis bussen er fyldt.Midttrafik forventer, at det tilladte passagerantal kan overholdes, men følger passagertallene tæt og sætter ind, hvis der kommer problemer på enkelte afgange. På nuværende tidspunkt har Midttrafik cirka 50 procent kunder i forhold til sidste år. Med de nye restriktioner og opfordringer til at blive hjemme, forventer selskabet, at passagertallene vil falde yderligere.Midttrafik opfordrer til, at kunderne passer på hinanden og følger nedenstående råd: