22 tyske el-busser skal køre i Skåne

Onsdag 23. december 2020 kl: 16:00

Af: Redaktionen Med busserne bliver Nobina Sverige den første operatør i Skandinavien, der kører ud for at betjene kunder af alle slags med de nye støjsvage busser, der over for os her på Magasinet Bus har demonstreret, at de også er yderst behagelige at køre i.Orden på de 22 elektriske MAN Lion’s City til Nobina Sverige følger efter en ordre på 17 tilsvarende busser til trafikselskabet VHH i Hamburg-Holstein.Rudi Kuchta, der er chef for bus-enheden hos MAN Truck & Bus, siger, at der er en klar indikation på, at interessen for innovative og fremadrettede transportløsninger er stigende på et internationalt niveau.







De 22 elektriske MAN-busser skal leveres i maj næste år og ventes i drift midt i juni.









Interesserede kan læse Magasinet Bus’ test af den elektriske MAN Lion’s City E

