Rejsende til Bornholm skal over Køge eller med fly efter svensk grænselukning

SVERIGE LUKKER AF FOR DANMARK:

Mandag 21. december 2020 kl: 20:58

Af: Redaktionen Lukningen af den svenske grænse gælder fra midnat og betyder, at det ikke længere er muligt at tage turen gennem Sverige og benytte færgen mellem Rønne og Ystad, hvis man som privat skal til Bornholm via Sjælland og Skåne.- Det er en meget alvorlig situation for Bornholm, og en dramatisk periode, hvor myndighederne i alle lande gør, hvad de kan for at holde smitten under kontrol. Den svenske grænselukning vil berøre mange danskere, og derfor er vi også i fuld gang med at sikre, at dem, der skal afsted til eller fra Bornholm, kan komme det. Der sættes ekstra kapacitet ind på færgeruten Rønne-Køge. Det betyder, at færgen Povl Anker tirsdag morgen sejler dobbeltfrekvens mellem Rønne og Køge. Samtidig vil færgen Hammershus fortsætte sin normale frekvens for at sikre den mest stabile godstransport. Vi er i tæt dialog med Molslinjen om praktikken omkring dette. Det betyder, at der kan komme ændringer, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og tilføjer:- Flyselskabet DAT har også bekræftet, at der er yderligere kapacitet, der kan sættes ind på ruten mellem Rønne og København. Samtidig er vi også i dialog med de svenske myndigheder om situationen og mulige undtagelser.De svenske myndigheder meldte lukningen ud på et pressemøde mandag eftermiddag. Det er meldt ud, at godstransport og pendlere er undtaget fra indrejseforbuddet.