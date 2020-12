Skydepresenning gør det enklere at spare på brændstoffet

Fredag 18. december 2020 kl: 11:55

Af: Redaktionen Den ene kærre - en Nopa-kærrer KTS240 - er leveret sammen med er Nopa tre-vejs-tippe-lad, som er monteret på et fire-akslet Volvo FH 540 8X4-chassis. Tippeladet, der er af typen FTPV320, er 6.400 mm langt udvendigt og har automatbagsmæk med aftagelig, tophængt øverste bagsmæk. Begge sider har lodret pendel.Den tilkoblede kærre er en tre-akslet Nopa-kærre med tre-vejs tip af typen KTS240 med en indvendig længde på 5.100 mm. Kærren har luftaffjedring og tromlebremser.Som noget helt nyt er der monteret skydepresenning på både forvogn og kærre, som både kan sænke brændstofforbruget og hindre at biler bag vogntoget bliver ”sandblæst”. Styringen af skydepresenningen foretages via en fjernbetjening og kan gøres fra førersædet.Derudover er der leveret endnu en tre-akslet kærre af samme type som ovennævnte.I nedenstående video kan man se, hvordan skydepresenningen fungerer.