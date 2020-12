Lastbiler får elektrisk assisteret styring

Tirsdag 15. december 2020 kl: 11:05

LKA - Lane Keep Assist



LDW AS - Lane Departure Warning med Active Steering



LCP - Lane Change Collision Prevention



Af: Redaktionen - Den elektrisk assisterede styring er en god tilføjelse til vores produktudvalg, for den gør det muligt at opnå betydelige forbedringer af komfort og trafiksikkerhed, siger Stefan Dorski, Senior Vice President og chef for Scania Trucks.- At reducere noget af den mentale belastning, der følger med ansvaret for at håndtere store køretøjer i trafikken, er en stor hjælp for alle de lastbilchauffører, der betjener alle os andre, siger han.Scania's EAS-system er et elektrohydraulisk og hastighedsafhængigt system, som blandt andet kan sørge for aktiv genopretning efter sving samt øget retningsstabilitet ved kørsel i sidevind. Kontrolalgoritmen, der styrer systemet, tager eksempelvis højde for køretøjets hastighed, så rat-momentet altid er proportionalt med modstanden fra de styrende hjul. Den elektrohydrauliske styring sørger automatisk for at dreje de styrende hjul tilbage i neutral, hvilket er en ekstra fordel ved bakning.- EAS og de øvrige supportsystemer skal være nøjagtigt dét, altså supporterende, siger Stefan Dorski og fortsætter:- Vi ønsker ikke at fjerne chaufførens føling med de styrende hjul, køreegenskaberne og den berømte følelse af at køre en Scania. Det er vigtigt at forstå, at chaufføren stadig er ansvarlig for kørslen og har fuld kontrol med lastbilen på trods af de avancerede komfort- og sikkerhedsfunktioner.Scania's lastbiler med EAS-systemet kan bestilles med flere smarte supportsystemer, der er samlet i tre pakker og navngivet ”Advarsel”, ”Afværge” og ”Komfort og Afværge”.De fleste af funktionerne kan aktiveres eller deaktiveres af chaufføren. Nogle har også delvis overlappende funktionalitet afhængigt af faktorer som hastighed, overvågningsområde, rækkevidde og tilgængelighed af tydelige vejmarkeringer.De EAS-baserede systemer deler alle en fælles advarselslogik med stigende advarselsniveauer i form af lyd, farvede lys eller i sidste ende med aktiv styring af lastbilen.De tre nye funktioner, det nu er muligt at opnå ved at specificere lastbilen med EAS-systemet bidrager med enten forbedret komfort eller sikkerhed:LKA overvåger konstant vognbanemarkeringerne for at holde lastbilen midt i vognbanen ved hjælp af aktiv styring. LKA kan til- og frakobles manuelt og kan være aktiv, når hastighed er mindst 60 km/t. LKA er dog først aktivt, når chaufføren samtidig har aktiveret lastbilens ACC (Adaptive Cruise Control), der automatisk holder afstanden til den forankørende.Dette er en udvidelse af standard LDW-funktionen. Funktionen registrerer ikke blot utilsigtede vognbaneskift men griber også ind ved aktivt at styre køretøjet tilbage midt i vognbanen. Bevidste vognbaneskift påvirkes naturligvis ikke, når chaufføren aktiverer blinklysene.LCP arbejder sammen med Scanias Blind Spot Warning-system (BSW) for at undgå uønskede hændelser ved vognbaneskift. Når BSW udløser den mest intense advarsel, når systemet registrerer f.eks. et andet køretøj, bruger LCP aktiv styring til at forhindre vognbaneskiftet (selv om blinklysene er aktiveret) og bringe lastbilen tilbage til sin oprindelige vognbane.Stefan Dorski peger på, at Electrically Assisted Steering - EAS - giver flere muligheder, end man måske lige forventer.- Det tilføjer ikke kun komfort og support ved al slags normal kørsel, men systemet kan også hjælpe med at undgå ulykker. ADAS bidrager til at fjerne nogle af de konkrete stressfaktorer som blinde vinkler, hvilket er til stor gavn for lastbilchauffører, fastslår han.