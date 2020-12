Esbjerg-virksomhed vinder national trafikpris

Tirsdag 1. december 2020 kl: 12:15

Af: Redaktionen Baggrunden for at fremhæve virksomheder, der gør en indsats for at øge trafiksikkerheden, er alvorlig nok. Der er ifølge statistikken et erhvervskøretøj involveret i hver tredje dødsulykke og i knap hver femte ulykke med tilskadekomne. Hvis antallet af ulykker med erhvervskøretøjer skal reduceres, så kræver det, at virksomhederne har målrettet fokus på, hvordan medarbejderne kører i arbejdstiden.

En af de virksomheder, der har gjort og gør en særlig indsats, er NorSea A/S fra Esbjerg. De har hidtil gjort det så godt, at de vandt Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020.





- Sikkerhed er en del af vores DNA, og det er fantastisk at få anerkendelsen for det arbejde, som alle i virksomheden yder. For os har det været vigtigt, at ledelsen går foran, men samtidig har det også været vigtigt at skabe en kultur, hvor chaufførerne bliver inddraget og kommer og siger, når der er udfordringer. På den måde kan vi sammen være med til at sikre, at vores transporter foregår på en sikker og tryg måde, siger Anders Aalund Olsen, der er logistikchef hos NorSea Denmark A/S.







Ind under hjelmen på chaufførerne

NorSea Denmark A/S har 30 lastbiler, der kører godt tre millioner kilometer om året. Firmaets medarbejdere transporterer primært flydende industrigas samt udstyr til olie- og gasindustrien og til vindmølleindustrien i Danmark og i udlandet. Der er tale om transporter, der kræver en opmærksomhed, hvis det skal foregå sikkert.







For at undgå ulykker og uheld har virksomheden et stort fokus på at opbygge en stærk trafiksikkerhedskultur. For NorSea handler det om at inddrage chaufførerne i arbejdet frem for blot at udstede et påbud. Ved at inddrage chaufførerne sikrer virksomheden sig, at der bliver fokuseret på trafiksikkerheden, når chaufførerne sidder i førerhuset.







Foruden at arbejde med en kulturændring har virksomheden også udstyret vognparken med de nyeste sikkerhedssystemer såsom førerassistent-teknologi samt begrænset lastbilerne, så de højst kan køre 80 km/t. I køretøjerne er der også alkolås samt kameraer, der hjælper chaufførerne med at holde øje med de øvrige trafikanter. Samtidig stiller firmaet krav om, at alle chauffører skal bruge sikkerhedssele, og det er samtidig ikke tilladt at tale i mobil eller at bruge andre elektroniske medier, mens man kører. De mange indsatser har haft en positiv effekt i form af ingen trafikulykker, bedre brændstoføkonomi og større medarbejdertilfredshed.







Den indsats har været så markant, at NorSea blev vinder af Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020. Juryen, der har udvalgt NorSea A/S som vinder, består af Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension, Dansk Industri og politiet.







Interesserede kan læse juryens begrundelse nedenfor.





Til billedet øverst:

Prisvindere sammen med transportminister og jury: Transportminister Benny Engelbrecht (S), Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør, Rådet for Sikker Trafik, Pia Holm Steffensen, underdirektør, Forsikring & Pension, Per Hjort Lorentzen, Head of HSEQ, NorSea Denmark A/S, Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri og Anders Aalund Olsen, logistikchef, NorSea Denmark A/S.





Juryens begrundelse:



NorSea Denmark vinder Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020





Der har været flere meget kvalificerede ansøgere til Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020. Juryen er dog helt enige om, at NorSea Denmark er vinder af årets pris, da de skiller sig ganske særligt ud.





Juryen lægger vægt på, at NorSea Denmark er lykkedes med sin indsats for at skabe og fastholde en meget høj sikkerhedsperformance, der leverer sikker adfærd og målbare resultater. Vejen til målet er opnået ved bevidst og målrettet at gå efter en kulturændring i virksomheden, hvor sikkerhed handler langt mere om ejerskab end om forbud.





Ifølge NorSea Denmark når man kun til et vist punkt på rejsen mod bedre trafiksikkerhed med skilte, forbud, påbud, hjelme, procedurer og løftede pegefingre. Derefter går man i stå. Skal man for alvor flytte noget i en virksomhed, så skal man ind under hjelmen og ændre på sikkerhedskulturen.

Juryen bemærker, at virksomhedens køretøjer er udstyret med de nyeste sikkerhedssystemer; Førerassistent teknologi, plombering til max. hastighed på 80 km/t, alkolås og kameraer, der kan holde øje med de trafikanter, NorSea Denmark deler vejene med. Det er påbudt at bruge sikkerhedssele, og ikke tilladt at tale i mobil, eller bruge andre elektroniske medier under kørsel. Overvågning af alle køretøjer giver virksomheden og dens chauffører et præcist indblik i kørestil- og adfærd og danner grundlag for en løbende dialog om sikkerheden





Det er afgørende for valget af NorSea Denmark som vinder, at virksomheden arbejder systematisk med klare mål og kan dokumentere positive effekter af deres trafiksikkerhedsindsatser: Ingen ulykker, forudseende kørselsadfærd, bedre brændstoføkonomi og større medarbejdertilfredshed. At NorSea Denmark vælger at lade en udenforstående og uafhængig rådgiver vurdere sikkerheden, understreger blot virksomhedens engagement for trafiksikkerheden.



Juryen finder det særdeles positivt, at NorSea Denmarks ledelse aktivt inddrager chaufførerne og deres erfaringer i forhold til centrale trafiksikkerhedsaspekter. Der står respekt om chaufførernes opgaver og arbejdsforhold, og der arbejdes bevidst og målrettet med at skabe hensynsfulde ambassadører for virksomheden.



Erhvervskøretøjer spiller en vigtig rolle for den danske trafiksikkerhed, og det er vigtigt at virksomheder tør gå forrest og vise nye veje til bedre trafiksikkerhed, bedre miljø og sundhed. NorSea Denmark Danmark er et lysende eksempel for andre virksomheder at følge.











© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.