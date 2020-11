Husk de søfarende

REDERIORGANISATION OM CORONA-VACCINE TIL UDVALGTE:

Torsdag 26. november 2020 kl: 13:07

Af: Redaktionen Danske Rederier argumenterer for holdningen ved at pege på, at 75 procent af alle de varer, Danmark importerer, kommer til andet om bord på et skib. Dermed spiller de søfarende en essentiel rolle i at holde forsyningslinjerne til Danmark åbne, og derfor bør de betragtes som nøglemedarbejdere og få nogle af de første vacciner.- Ligesom sundhedspersonalet, politibetjente og andre grupper er afgørende for at holde et samfund kørende under en pandemi, så spiller de søfarende også en uhyre vigtig rolle, siger Anne W. Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Hun opfordrer derfor politikerne til at huske de søfarende, mens de i disse dage sidder og forhandler om, hvem der skal have de første vacciner mod corona-virus.- Vi glemmer dem ofte, da de for den almindelige dansker ikke er synlige i hverdagen, men de søfarende er helt afgørende i forhold til at holde os alle sammen forsynet med mad, medicin og andre fornødenheder. Derfor skal de selvfølgelig være blandt de første, der får en vaccine, siger Anne W. Trolle.