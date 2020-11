Dobbelt-kvartpalleløfter letter arbejdet

Onsdag 25. november 2020 kl: 13:50

Af: Redaktionen Den nye kvartpalleløfter, der har en kapacitet på 200 kg, kan på grund af den ene lange gaffel håndtere to kvartpaller på samme tid. Det gør arbejdet mere effektivt og øger produktiviteten.En anden særlig egenskab er, at den kan løse udfordringen med at tage den kvartpalle, der står placeret bagerst på en eur-palle. Den situation, hvor man normalt bliver nødt til at flytte eur-pallen for at kunne tage kvartpallen fra den anden side.- Vores nye dobbelt-kvartpalleløfter, DLQ200, er et uundværligt og meget effektivt redskab, når du har brug for at løfte to kvartpaller til/fra en eur-palle - og transportere dem til det ønskede sted i eksempelvis supermarkeder, lagerområder, pakkerier og på tankstationer. Hvis man har brug for at håndtere og transportere blot en kvartpalle, så har vi også løsninger til dette, siger Gitte Kirkegaard, der er administrerende direktør hos Logitrans A/S.Logitrans betegner den nye palleløfter - DLQ200 - som meget manøvredygtig og brugbar overalt, også der hvor pladsen er trang. Den har håndtag med ergonomisk rigtige gribevinkler, som giver brugeren et afslappet greb. Hjulene giver en behagelig og lydløs kørsel – og skåner de fine gulve og fliser på din arbejdsplads.