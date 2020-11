Færgehavneområder får en overhaling

Mandag 23. november 2020 kl: 15:03

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fanølinjen planlægger et større løft af havnepladsen ved Fanølinjen i Esbjerg. Terminalen renoveres både ude og inde, og der arbejdes med en ekstra automat i check-in - en automat, som i højere grad kan hjælpe til med at prioritere turen for de lokale rejsende med Ø-Bizz. Endelig vil man blive budt velkommen af en stor, ny trafikinfotavle.Samtidig vil Fanø Kommune lave bedre tilkørsel til opmarchbanerne på havnen i Nordby, ligesom P-pladsen ved lystbådehavnen inddrages som ekstra opmarchplads for derved at kunne minimere kødannelse. På Fanøsiden vil der også blive opsat en ny trafikinfotavle, ligesom området generelt vil blive forskønnet.- Med en investering på 100 millioner i en ny el-færge mener vi, at tiden også er kommet til at gøre noget ved omgivelserne. Det betyder blandt andet, at vi etablerer en Barista’s kaffebar på havnen i Esbjerg, så vi kan yde en bedre service til dem, som venter på deres færgetur, siger Carsten Jensen, der er administrerende direktør for Molslinjen.Den nye el-færge, der skal forbinde Esbjerg og Fanø, skal efter planen komme til Esbjerg i efteråret 2021. Med den kommende opdatering af havneområderne vil den komme ti at lægge til i en havn, som vil se noget anderledes ud end i dag.