Bekymret minister mødte rederi-formand

Mandag 23. november 2020 kl: 13:58

Af: Redaktionen Selv om dagsordenen med sit ene punkt var til at overskue, var der ifølge rederiorganisationen meget at tale om, da forsvarsminister Trine Bramsen besøgte Jacob Meldgaard hos Torm i Hellerup.Guineabugten anses i øjeblikket for at være verdens farligste farvand og tegner sig for 95 procent af alle kidnapninger til søs.- Jeg prøver at samle opbakning fra mine forsvarsministerkollegaer, for Danmark kan ikke løfte det her alene. Vi bliver nødt til at stå sammen om denne opgave, og det kommer jeg til at arbejde videre for, sagde forsvarsminister Trine Bramsen efter mødet.Jacob Meldgaard kvitterede efter mødet for ministerens engagement i sagen:



- Vi havde et godt og konstruktivt møde med forsvarsministeren. Hun er klart optaget af problematikken og oprigtigt interesseret i at bidrage til at løse den ubehagelige og uholdbare situation, vi som rederier gennem længere tid har oplevet i Guineabugten, sagde Jacob Meldgaard.





For knap to uger siden blev tankskibet »Torm Alexandra« angrebet af pirater i Guineabugten. Ingen kom noget til ved angrebet, men det var et klokkeklart bevis for, at det i øjeblikket er risikabelt at sejle i området.





- Den tætte dialog og store opbakning fra regeringen er afgørende i det arbejde, vi nu fortsætter sammen med andre interessenter, for at sikre international opbakning til en yderligere indsats i området, sagde Jacob Meldgaard.





På mødet deltog også administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen og direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier, Maria Skipper Schwenn.







Ifølge International Maritime Bureau (IMB) var der i 2019 121 kidnapninger i området.





Danske Rederier har lagt videooptagelsen nedenfor ud på nettet.















