Toldstyrelsen forbereder sig på handel med Storbritannien efter Brexit

Onsdag 11. november 2020 kl: 10:22

Tæt dialog med virksomheder



Ansættelse af mere end 40 medarbejdere over hele landet

Nyhedsbreve til ca. 30.000 danske virksomheder, der handler med Storbritannien

En telefonisk Brexit-hotline henvendt til virksomheder med toldspørgsmål

Informationsmøder i København, Aarhus, Aalborg og Middelfart

Ny, midlertidig toldekspedition på Esbjerg Havn med større kapacitet

Systemtjek af styrelsens it-systemer, der understøtter handel med Storbritannien

Af: Redaktionen Da Storbritannien er en af Danmarks største handelspartnere, har det britiske farvel til EU konsekvenser for mange danske virksomheders og for Toldstyrelsens arbejde med toldprocedurer.- Det er en helt ny situation med stor usikkerhed, som vi har forberedt os på så godt som muligt, men som må forventes at påvirke samhandlen. Vi intensiverer lige nu vores forberedelser op til den 31. december, hvor overgangsordningen med briterne slutter. Fokus er bl.a. på at vejlede virksomheder om deres forberedelser med en række webinarer til virksomheder, der handler med Storbritannien, men ikke kender så meget til at handle med lande uden for EU. Dem opfordrer vi til at lade sig registrere som importør og eksportør i god tid. Vi sætter også tryk på dialogen med brancher, der har identificeret særlige områder, der kræver ekstra opmærksomhed, siger kontorchef i Toldstyrelsen, Henrik Pagh Kold.I løbet af forberedelserne har Toldstyrelsen været i tæt og løbende dialog med virksomheder, der handler med Storbritannien, og med brancheorganisationer og myndigheder om forberedelserne. Især har opmærksomheden været rettet mod de af virksomhederne, der ikke har erfaring med at handle med lande uden for EU. For de virksomheder vil toldprocesser, der rækker ud over EU’s grænser, være nye.- Vores forberedelser indtil nu har været centreret om en tæt dialog og et konstruktivt samarbejde med en lang række virksomheder, myndigheder og brancheorganisationer om opgaven. Desuden har vi rekrutteret og oplært mere end 40 nye medarbejdere til arbejdet med at forberede udtrædelsen og de ekstra toldopgaver, vi forventer efterfølgende, siger Henrik Pagh Kold.Toldstyrelsen har udsendt et informationsark om sine Brexit-forberedelser. Informationsarket kan sesToldstyrelsens gennemførte forberedelser: