Færdselsstyrelsen sender to bekendtgørelser om løn og arbejdsforhold i høring

Mandag 9. november 2020 kl: 20:18

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen I bekendtgørelserne er der foretaget rettelser, så det nu fremgår, at Færdselsstyrelsen kan indhente enhver oplysning fra offentlige myndigheder samt anmode tilladelsesindehaveren om enhver oplysning, som er nødvendig for at vurdere, om kravene i blandt andet lov om godskørsels paragraf 6, stk. 3 og lov om buskørsels paragraf 18, stk. 2 er opfyldt.De to paragraffer handler om, at virksomheder på tranportområdet skal aflønne på samme niveau for de toneangivende overenskoster, der er indgået på transportområdetNærmere regler om overenskomstnævnet fastsættes i udkast til bekendtgørelse om godskørsel, herunder hvilke repræsentative arbejdsmarkedsparter, der skal udpege medlemmer til nævnet samt antallet af medlemmer.Loven har blandt andet til formål, i lighed med overenskomstnævnet, at lade Vejtransportrådets sammensætning afspejle de til enhver tid værende organisationer på vejtransportområdet ved, at det ikke længere fastsættes i loven, hvilke organisationer, der kan udpege medlemmer, idet transportministeren i stedet bemyndiges til at fastsætte regler herom i bekendtgørelse. Der fastsættes i udkast til bekendtgørelse om godskørsel regler om Vejtransportrådet, herunder udpegningen af medlemmer, antallet af disse og suppleanter for nævnets formand og øvrige medlemmer.Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft fredag 1. januar 2021. Høringsfristen er fredag 27. november 2020.Interesserede kan se udkastet til bekendtgørelsen om buskørselInteresserede kan se udkastet til bekendtgørelsen om godskørsel