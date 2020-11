12 skraldebiler har med sikkerhed plads til sorteret affald

Onsdag 4. november 2020 kl: 15:08

Info om de 12 skraldebiler i Kalundborg:

Mercedes-Benz Econic 2630

Motor: Seks-cylindret 7,7 liters rækkemotor på 299 hk

Gearkasse: Allison P 3000 gearkasse

Bilerne er blandt andet forsynet med højresvingsassistent, Blind Spot med fire øjer til 360 graders overvågning og Active Brake Assistent 5 med højresvingsradar

Dertil kommer køleskab, handskevarmer, oliefyr og ekstra lygtepakke

Biler opbygget hos NTM Finland

Lakeringen er udført af Midtfalsters Autolakereri

Ejner Hessel's afdeling i Nykøbing Falster har stået for opbygning af førerhus og levering

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen René Højlund-Larsen, der er divsionsdirektør, MSW, City Container A/S, oplyser, at sikkerheden i og omkring bilerne er i top. For eksempel bliver bilernes rat blokeret, så chaufføren ikke kan svinge til højre, hvis bilens radarsystem scanner noget, der bevæger sig ved skraldebilens højre side. Systemet forebygger dermed undgå højresvingsulykker.