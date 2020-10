To omkommet i færdselsuheld ved Rønde

Mandag 26. oktober 2020 kl: 13:19

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De foreløbige undersøgelser på stedet tyder på, at den 20-årige mand kom kørende på motortrafikvejen i østlig retning, da han i forbindelse med en overhaling af en lastbil påkørte en modkørende personbil, der blev ført af den 83-årige mand. Herefter kørte han frontalt ind i en modkørende lastbil.Den 20-årige mand og den 83-årige mand døde begge umiddelbart efter ulykken af deres kvæstelser.Østjyllands Politi oplyser, at de pårørende til de to døde er blevet underrettet, og at der blev tilkaldt en bilinspektør til at undersøge omstændighederne om ulykken nærmere.