Danske ingeniører skal levere teknologi til ny mere klimavenlig skibsmotor

Tirsdag 20. oktober 2020 kl: 15:03

Ammoniak kan produceres med el fra vindmøller



Fakta om projektet AEngine:

Den danske ingeniørvirksomhed Eltronic FuelTech er kommet med i udviklingsprojektet, hvor målet er at designe en skibsmotor, der næsten ingen CO2 udleder, fordi den bruger ammoniak som brændstof

MAN Energy Solutions, der er verdens førende udvikler af low-speed-motorer til fremdrivning af store kommercielle skibe, har rollen som leder af konsortiet

Eltronic FuelTech skal lave det forsyningssystem, der fører brændstof fra tanken og hen til motoren

De to sidste bidragsydere til projektet er danske DTU og norske DNV-GL.

Ammoniakmotoren skal være klar til brug i 2024, og teknologien skal også kunne implementeres på skibe i den eksisterende skibsflåde Motoren skal forinden testes og præsenteres på et demonstrationsanlæg, som bliver bygget i København. Det bliver den første afprøvning af ammoniak som brændsel på dansk jord

Projektgruppen har fået tilsagn om støtte fra Innovationsfonden

