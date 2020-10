Tysk togoperatør forbinder atlanterhavnshavne med hub langt fra havet

Tirsdag 6. oktober 2020 kl: 13:27

Af: Redaktionen De nye togforbindelser til og fra de to atlanterhavshavne ventes i 2021 at komme op på at transportere omkring 100.000 containere årligt.- Vi sætter samme slags forbindelser for vorekunder i Antwerpen og Rotterdam, som vi i mange år har gjort i andre havne som eksempel Hamburg, siger Sigrid Nikutta.DB Cargo vil sammen med datterselskabet TFG Transfracht sætte mere gods på skinnerne med de daglige baneforbidnelser til alle vigtige terminaler i havnene. I havnene vil gods blive transporteret videre i multimodale sammenhænge - eksempelvis containere - og som gods i traditionalle godsvogne. Også setorer med flydende gods - eksempelvis kemiske virksomheder - vil kunne drage fordel af forbindelserne.Godset fra Antwerpen og Rotterdam vil blive samlet i terminalen i Kijfhoek, hvor togstammerne vil blive sat sammen til de videre direkte banetransporter, som vil være fremme til deres destinationer næste dag.Havnene i Antwerpen og Rotterdam håndterer sammen 27 million containere årligt. Mellem 8 og 11 procent af containerne bliver fragtet til og fra med tog. I Hamburg, der er Europas tredie største havn bliver over halvdelen af containerne fragtet til og fra med tog.