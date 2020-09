Transportsektoren skal køre ad forskellige veje mod mere bæredygtighed

Torsdag 24. september 2020 kl: 15:33

Af: Redaktionen Torsdag fremlagde S-Regeringen sit udspil til, hvordan vejtransportsektoren skal yde sit bidrag til at nå målet om en 70 procent mindre CO2-udledning i 2030 sammenlignet med CO2-udslippet i 1990Senere torsdag vil S-Regeringen præsenterer en række konkrete forslag for Folketingets partier i et samlet klimaudspil for vejtransportområdet, som skal reducere CO2-udledningen og lægge trædestenene for en større omstilling af vejtransportsektoren.Udspillet skal levere konkrete CO2-reduktioner og sikre stabile rammevilkår for både elbiler og konventionelle biler, der betyder, at borgere i Kongeriget fortsat har mulighed for at købe en bil, så deres hverdag kan hænge sammen. Samtidig skal det være muligt fortsat at udbygge velfærden. S-Regeringens tiltag vil blandt andet betyde, at der vil være 500.000 biler på de danske veje i 2030 og over 1 millioner biler i 2035, der kan kategoriseres som bæredygtige.S-Regeringen ønsker samtidig en massiv indsats for at gøre konventionelle biler og lastbiler mindre CO2-belastende. Det skal ske gennem en fordobling af fortrængt benzin og diesel, hvor der samtidig tages højde for den globale CO2-udledning ved produktionen af bæredygtige brændstoffer. Derudover lægges sporene for at gøre noget ved trængslen på de danske veje og CO2-udslippet fra lastbiler gennem en vejafgift på lastbiler.- Regeringens holdning er, at transportsektoren skal være grønnere. Det skal derfor være slut med, at bilafgifterne forhandles fra år til år. Bilejerne og branchen har krav på stabile og trygge vilkår, som de kan stole på mange år frem. Derfor lægger regeringen op til, at der bliver indført et mere enkelt afgiftssystem, som ud over at sikre flere grønne biler på vejene også sikrer tryghed for bilejerne og bilbranchen de næste mange år, siger skatteminister Morten Bødskov (S).Regeringen foreslår også at fremme mere bæredygtige brændsler i benzin og diesel gennem et nyt CO2-fortrængningskrav på tværs af drivmidler. Det vil betyde, at CO2-udledningen fra de mange køretøjer, der i dag hovedsageligt kører på fossile brændstoffer reduceres, indtil målet om en bæredygtig bilpark er nået.- I foråret indgik vi brede, politiske aftaler med fokus på affalds-, energi- og industriområderne. Nu tager vi for alvor fat på første kapitel af klimaindsatsen i efteråret nemlig med transportsektoren - for alle sektorer skal bidrage til den grønne omstilling, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og fortsætter:- Når vi lægger det hele sammen med transportudspillet, har regeringen i Klimalovens år 0 leveret en reduktion på 6 millioner ton i 2030, svarende til mere end en fjerdedel af den samlede manko i 2030. Senere på året kommer udspil om landbrug og grøn skattereform. Spørgsmålet er derfor ikke, om vi skal nå de 70 procent - for det skal vi. Spørgsmålet er, hvordan vi kommer i mål med vores ambition om en reduktion på 70 procent af CO2-udledningen på en klog og retfærdigt måde.S-Regeringen foreslår med torsdagens udspil en CO2-differentierede og kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler. Det skal sikre, at lastbilerne i højere grad beskattes i forhold til de omkostninger, de skaber for samfundet, klimaet og miljøet og på sigt drive omstillingen mod CO2-neutrale lastbiler. Et forslag, som ligger i forlængelse af det, som den tidligere VK-regering foreslog i maj 2009.- Det er helt afgørende, at vi får en markant omstilling af både den lette og den tunge transport, hvis vi skal nå den målsætning, som et bredt flertal af Folketinget står bag. Det kræver, at vi tør bruge alle midler. Med regeringens plan om øget brug af grønne brændstoffer kombineret med en CO2-afhængig vejafgift på lastbiler får vi store CO2-besparelser, der kan gøres op nu og her. Og samtidig lægger vi trædesten ud til en total omstilling af hele branchen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Endelig vil regeringen arbejde for, at der i EU fremlægges planer for udfasning af diesel og benzinbiler og mulighed for forbud mod salg af fossile biler.S-Regeringen indleder senere i dag forhandlinger om den grønne omstilling i vejtransportsektoren. Det sker i Skatteministeriet, hvor partierne er indkaldt til møde klokken 19.00.