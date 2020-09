Politikere har justeret aftale om genstart af luftfarten

Torsdag 24. september 2020 kl: 15:16

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for justeringen af aftalen om genstart af luftfarten er, at branchen de fleste steder i verden er hårdt ramt af indsatsen mod spredning af corona-virus. Derfor er partierne enige om, at der er brug for hjælp, hvis flyene igen skal have luft under vingerne.S-regeringen, Venstre, Radikale og Det Konservative Folkeparti blev tidligere - 26. juni i år - enige om at afsætte op til 260 millioner kroner til at støtte dansk luftfart. Men dialogen med EU-Kommissionen har vist, at det har været forbundet med udfordringer at få dele af ordningerne godkendt i forhold til statsstøttereglerne. Forligskredsen satte sig derfor igen til forhandlingsbordet bordet for at finde løsninger der kunne få pengene ud til den ramte sektor.Partierne er nu enige om at styrke ordningen, der skal give både lufthavne og luftfartsselskaber mulighed for at reducere lufthavnstaksterne.Støttesatsen er øget til 50 procent af lufthavnstaksterne for både lufthavne og luftfartsselskaber, hvilket kan give mulighed for en 100 procent takstreduktion på flyvninger fra danske lufthavne. Derfor er rammen i ordningen også øget til 160 millioner kroner. Ordningen vil gælde al aktivitet fra 1. august til 31. december 2020.- COVID-19 er gået meget hårdt ud over luftfartssektoren, og det betyder, at erhvervslivet og hele den danske befolkning har lagt færre rejsemuligheder end vi er vandt til. Jeg er derfor glad for, at vi nu kan få pengene ud og arbejde til gavn for dansk luftfart, og at vi dermed kan være med til at få sat gang i luftfarten igen, siger transportminister Bjarne Engelbrecht (S).Partierne er desuden enige om, at man inden 9. oktober skal finde løsningsmodeller for en udmøntning af yderligere 65 millioner kroner.Interesserede kan se “Aftale om justering af luftfartspakke”