Handelsflådes rolle skal afklares

REDERIORGANISATION OM MIGRANTER PÅ HAVENE:

Torsdag 24. september 2020 kl: 12:33

Afklaring mangler



Af: Redaktionen Asyl- og migrationspolitik er normalt ikke noget, som Danske Rederier beskæftiger, ser organisationen frem mod forhandlingerne og en forhåbentlig ny og god aftale, der tager højde for de redningsoperationer, som besætninger på handelskibe med mellemrum gennemfører.- Dybest set ønsker vi som erhverv ikke at tage del i asyldebatten. Men med »Maersk Etienne« i baghovedet og manglen på løsninger fra det internationale samfund, er det kærkomment, at der nu igen tages hul på den politiske debat, siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.- Vi har kunne konstatere, at systemet for landsætning af reddede migranter til søs i hvert fald ikke fungerer nu, og at det risikerer at gå ud over handelsflåden, siger hun videre og henviser til, at rederiet Maersk Tankers’ skib »Maersk Etienne« i begyndelsen af august blev bedt om at assistere, da en lille båd med 27 migranter var i problemer. Kaptajnen valgte at tage migranterne ombord, hvorefter den lille båd sank.Migranterne endte med at være ombord på »Maersk Etienne« i 38 døgn, før en lægefaglig vurdering fra NGO’en Mediterranea konkluderede, at migranterne hurtigst muligt skulle fra borde og over på NGO-skibet, hvor der blandt andet kunne ydes lægehjælp.I Danske Rederier ved man, at det ikke er en let problemstilling, EU nu skal i gang med at diskutere. I det store billede, er skibsfartens udfordring for mange kun et lille hjørne, men efter Danske Rederier’s mening er der ikke desto mindre et stort behov for at få afklaret handelsflådens rolle, så skibene ikke ender som gidsler, hvis de samler nødstedte op, og ingen lande efterfølgende vil tage imod migranterne.- Kaptajnen og besætningen på »Maersk Etienne« levede op til deres moralske og juridiske forpligtelser og hjalp folk i nød. Men vi må bare sige, at de internationale konventioner efterfølgende spillede fallit. Det blev til 38 dage i politisk limbo, og det kan vi ikke acceptere igen. Vi anerkender, at hele asyl- og migrantproblemstillingen er meget svær at løse, men vi har virkelig behov for, at der kommer klarhed over, hvordan handelsflåden undgår at komme i en lignende situation i fremtiden, siger Maria Skipper Schwenn.