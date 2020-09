Rederier får tilbuds hurtigt internet i skånsk havn

Torsdag 24. september 2020 kl: 12:08

Af: Redaktionen

Samarbejdet betyder et hurtigt radio-baseret internet, der kan levere en hastighed på op til 300 Mbit/s.









Færgerederiet TT bliver første på nettet i havnen i starten af 2021.









En af årsagerne til, at Trelleborgs Hamn har indledt samarbejdet med Nowhere Networks er, at rederierne får flere og flere internetbaserede it-løsninger.













Trelleborgs Hamn er en af de største ro/ro-havne i Skandinavien med færgeforbindelser til havne i Tyskland, Polen og Litauen.