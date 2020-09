EU afsætter 150 millioner euro til transport af vigtige medicinske artikler

Fredag 18. september 2020 kl: 15:24

transport af medicinske produkter til de områder, hvor der er størst behov for dem, ved at finansiere godstransport af bistands- og nødhjælpsvarer til EU-medlemsstaterne

overførsel af patienter mellem EU-medlemsstaterne eller fra medlemsstater til nabolande, i de tilfælde hvor sundhedsvæsenet er i fare for at blive overbelastet

transport af sundhedspersonale og mobile lægehold mellem EU-medlemsstaterne og til EU fra andre nabolande

ESI er en del af en mere omfattende bistand fra EU, som omfatter andre tiltag såsom civilbeskyttelsesmekanismen, herunder rescEU, fælles udbudsprocedurer og investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset samt medlemsstaternes nationale indsats. Budgettet for det større nødhjælpstiltaget er på 2,7 milliarder euro.

ESI bygger på princippet om solidaritet og samler bestræbelser og ressourcer, så det bliver muligt hurtigt at opfylde fælles strategiske behov.



Af: Redaktionen EU-Kommissionen oplyser, at der gennem instrumentet eksempelvis er ydet støtte til transport af en fælles forsendelse af over 1.000 ton vigtige personlige værnemidler til Tjekkiet og Slovakiet. Inden for rammerne af ESI har EU også finansieret transport af over 1.000 ton personlige værnemidler indkøbt af den italienske ekstraordinære kommissær for coronavirus-nødsituationen og over 400 ton beskyttelsesbriller, engangskitler, masker og beskyttelsesdragter til Litauen med fly og tog.- Vi støtter fortsat medlemsstaterne, så de er bedre rustet til at håndtere coronaviruspandemien. Vi har finansieret transport af vigtige medicinske forsyninger i hele EU. Artiklerne er blevet leveret til de områder, hvor der har været størst behov for dem, og de har bidraget til nationale indsatser for at redde liv og for at udruste hospitaler og sundhedsmedarbejdere bedre, siger EU’s kommissær med ansvar for krisestyring, Janez Lenarčič.Nødhjælpsprogram til transport af udstyr, sundhedspersonale og patienter.ESI- bevillingen på 150 millioner euro er en del af de 220 millioner euro, der blev stillet til rådighed i april for at støtte: