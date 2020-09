Djursland-kommune er med i fælleskommunalt projekt om klima- og økonomivenlig kørsel

Onsdag 2. september 2020 kl: 11:54

Af: Redaktionen Baggrunden for projektet er de kommunale medarbejderes mange kilometer på landevejene. I Syddjurs Kommune kører kommunale medarbejdere eksempelvis omkring 7,5 millioner kilometer i tjenesten hvert år og over 100 årsværk er bundet op på landevejene. Det fælleskommunale projekt "Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre" skal være med til at muliggøre mere samkørsel, optimere ruter og sikre en optimal placering og sammensætning af bilflåden.I projektet vil kommunerne udnytte data og kunstig intelligens til at skabe nye datadrevne it-løsninger, der optimerer den kommunale kørsel og sikrer bedre overblik over kommunens køretøjer. Gevinsten er frigørelse af ressourcer og et bidrag til at reducere kommunernes CO2-udledning.- Vi er lige nu i gang med et af Danmarks mest ambitiøse kommunale flådestyringsprojekter, hvor vi samler alle kommunens køretøjer i en samlet flåde og i et samlet IT-system. Vi er stolte over at Syddjurs kommer i førertrøjen i forhold til at teste kunstig intelligens til styring af vores samlede bilflåde. Jeg er sikker på, at det nye signaturprojekt vil blive en naturlig overlægger til det igangværende projekt og vores målsætninger om at spare både penge og CO2 på vores kørsel, siger chef for Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune, Rune Asmussen.Afdelingsleder for It og Digitalisering i kommunen, Jon Badstue Pedersen, peger på, at det set fra Syddjurs er dejligt at det bliver belønnet med regeringens tillid i forhold til at få ledelsen af et signaturprojekt i denne størrelse.- Vi har arbejdet hårdt på at bringe Syddjurs Kommune i spil til 2021-signaturprojekterne, hvor vi har haft kontakt til andre kommuner, KL, KOMBIT og en masse spændende leverandører. Vi ser nu frem til at realisere det med de andre kommuner og en gruppe af leverandører, siger han.Selve signaturprojektet gennemføres i løbet af 2021 og Syddjurs Kommune vil bruge efteråret 2020 på at mobilisere øvrige deltagerkommuner og parter, så projektet er klar til eksekvering lige efter nytår. De øvrige deltagere er Sønderborg, Aarhus, Roskilde, Slagelse og Favrskov kommuner.Baggrunden for signaturprojekterne er en aftale indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Aftalen med navnet Digitaliseringspagten har som mål at nytænke det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering, og der er tre indsatsområder:Til brug i perioden 2019-2022 oprettede regeringen, KL og Danske Regioner en investeringsfond til afprøvning af signaturprojekter med kunstig intelligens samt til udbredelse og implementering af digitale velfærdsløsninger. Det er denne fond, der nu har tildelt Syddjurs Kommune og de fem samarbejdskommuner 5,3 millioner kroner til at optimerer kommunernes kørsel, så der kan opnås klima- og ressourcemæssigt gevinster ved anvendelse af kunstig intelligens.