Ny aktør på varebilområdet har leveret 1.000 på tre år

Tirsdag 1. september 2020 kl: 10:07

Af: Redaktionen Når man kigger på registreringstallene er det værd at bemærke, at MAN primært opererer i den tunge ende af varebilsklassen med varebiler fra 3 til 5,5 tons - med hovedvægt på 3,5 tons. Dette segment er noget mindre end klassen under, og derfor er bedriften med at få solgt 1.000 MAN TGE’er til kunderne efter MAN’s eget udsagn så meget desto større.Selvom varebilsteamet hos MAN måtte starte helt fra begyndelsen, så er den ”lastbils-DNA”, de havde med til kunderne ikke til at tage fejl af. Med 100 års lastbilsproduktion har MAN oparbejdet en forståelse for, hvad professionelle erhvervskunder har brug for, når det gælder køretøjer.







Hurtig service, både om dagen og om aftenen. Serviceaftaler og tilkøbsgarantier, der er tilpasset til erhvervskørsel, helt op til 10 år eller 600.000 km, og stor erfaring med individuelle opbygningsløsninger, er blot nogle af de tilbud, som MAN’s varebilskunder bliver mødt med, og som de har taget godt imod.





- Vi har ikke store og fine udstillingsbygninger, hvor vi sidder og venter på at kunderne kommer ind. Vi har et professionelt team af dygtige salgskonsulenter, der er vant til at opsøge kunderne, for at tage en snak om deres behov. Ingen opbygning er for besværlig for os. Vi er vant til dette. Derudover har vi et førsteklasses tysk produkt og ikke mindst en serviceorganisation og et kundefokus, der kan måle sig med alle andre varebilsmærker på markedet, siger MAN’s varebilschef Nicolai Sperling, der ikke er i tvivl om, hvorfor så mange kunder har valgt en varebil fra MAN.





- Det er en milepæl vi har nået, og jeg glæder mig allerede til vi når 1.000 varebiler mere, siger Nicolai sperling.





Danmark blandt MANs førende på varebilsområdet

Selvom Danmark er et lille land, så er det i den grad lykkedes, at få sendt MAN’s varebiler ud på gader og landeveje. Faktisk så godt, at Denmark er blandt de absolut førende markeder for MAN varebiler, når der tages højde for markedets størrelse.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.