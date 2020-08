Nordens største havn har håndteret flere containere

Torsdag 20. august 2020 kl: 13:59

Af: Jesper Christensen - Sammen med vores terminaloperatører er det lykkes at holde havnen åben og fuldt operativ gennem hele året. Det har været en vigtig nøgle til at havnen har oplevet vækst på flere områder, siger Elvir Dzanic, der er administrerende direktør for Göteborgs Hamn AB.Nedenfor kan man se, hvordan udviklingen har været i Göteborgs hamn i 2020 sammenlignet med 2019.





Volumener i Göteborgs hamn, januar-juni 2020 Volumener Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Ændring i % Container, TEU 401000 384000 4 % Jernbane, TEU 231000 227000 2 % Ro/ro-enheder 252000 291000 -13 % Nye biler 103000 135000 -23 % Passagerer 310000 741000 -58 % Krydstogtsanløb - 24 - Energiprodukter, millioner ton 11,8 9,7 22 %







