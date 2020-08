Havn får medhold i retssag mod færgerederi

DOM:

Fredag 14. august 2020 kl: 14:29

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi har fra starten været af den opfattelse, at vores krav overfor Danske Færger A/S i for bindelse med ophøret af besejlingen af Bornholm var berettigede, hvorfor vi valgte at gå rettens vej, da vi ikke kunne opnå et forlig med Danske Færger A/S. Kravene vedrører restfinansieringen af de anlæg, som Danske Færger A/S har fået etableret og benyttet. Kravene omhandler også de tilhørende reetableringsforpligtelser, forklarer Thomas Bendtsen, der er administrerende direktør i Rønne Havn A/S.Hos Rønne Havn A/S er man glade og tilfredse med udfaldet.- Rønne Havn A/S har haft et langt og godt samarbejde med Danske Færger A/S frem til at Danske Færger A/S ikke vandt udbuddet i 2018. Det er godt at vi - med rettens hjælp - nu kan få sat et punktum for denne sag og på en måde, som også er til gavn for Bornholm, siger Thomas Thors, der er havnens bestyrelsesformand.Ifølge Retten På Bornholm drejer sagen sig om:”hvorvidt Danske Færger A/S er forpligtet til dels at betale restgælden på tre mellem parterne indgåede finansierings- og brugsaftaler, dels at foretage reetablering af anlæg omfattet af aftalerne og en i 1999 mellem parterne tilsvarende indgået (og bortset fra reetableringsforpligtelsen i øvrigt opfyldt og indfriet) finansierings- og brugsaftale”.Sagens samlede domsbeløb er på over 50 millioner kroner.