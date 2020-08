Politiet sigter 47-årig mand for bedrageri og tyveri af entreprenørmaskiner

Fredag 14. august 2020 kl: 13:21

Af: Redaktionen Den 47-årige er mistænkt for at have solgt entreprenørmaskinerne - fire gravemaskiner til en samlet værdi af 1.250.000 kroner - videre, så leasingfirmaerne led et tab.På baggrund af mistanken ransagede politiet torsdag mandens ejendom i Mullerup, hvor der blev fundet en minigraver med tilhørende skovle, en asfaltskærer, en fastplanermaskine og en påhængsvogn, som blev stjålet fra en byggeplads ved Gørlev Hallerne på Kalundborgvej i Gørlev Sj. natten mellem tirsdag og onsdag i denne uge.Den 47-årige, der blev anholdt og sigtet for at stå bag tyveriet af disse maskiner, er desuden mistænkt i en lignende sag hos Sydøstjyllands Politi.