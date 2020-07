Lastbiljournalistikkens Grand Old Man er død

Tirsdag 28. juli 2020 kl: 09:56

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ivan Stjernqvist nåede at beskæftige sig med lastbiler, busser og dieselmotorer i alle afskygninger i over 60 år. I 1959 blev han uddannet mekaniker hos Mercedes-Benz i Odense, og lige siden har hans store interesse og forståelse for køretøjsteknik præget hans virke i lastbil- og busbranchen.Mekanikeruddannelsen blev efterfulgt af et praktikophold hos Mercedes-Benz i Tyskland i 1961. Derefter blev han serviceinspektør, lastbilsælger og regionschef for daværende Mercedes-Benz-importør Bohnstedt-Petersen.I 1970 gik karrieren forbi Scania og Scanva Diesel, hvor Ivan blev salgschef for Københavnsområdet. Sideløbende blev han autoriseret af det daværende D.A.F. (Dansk Automobilforhandler Forening) som vurderings- og skønsmand i såvel tekniske som handelsmæssige sager. I 1981 rykkede Ivan Stjernqvist til Jørgen Nielsens Volvo-forretning i Ringsted og Slagelse som salgschef for både person- og lastbiler.I 1984 etablerede han selvstændig virksomhed som syns- og skønsmand samt vurderingsmand og supplerede dette med skribentvirksomhed for forskellige fagblade i Skandinavien, herunder Danske Vognmænd. Det blev starten på et mere end 35-årigt virke som skribent, hvor han i to omgange var en højt respekteret, dansk repræsentant i den internationale ”Truck of the Year”-jury. Sideløbende skrev Ivan Stjernqvist også om busser og busteknik for Danske Busvognmænds ”Busmagasinet” og repræsenterede dermed også Danmark i den internationale ”Bus & Coach of the Year”-jury.I de seneste godt 35 år har han testkørt og skrevet om hundredvis af forskellige lastbiler, busser og varevogne samt motor- og køretøjsteknik inden for stort set alle mærker. En del af hans artikler blev oversat til flere sprog og afsat til udenlandske fagblade over hele Europa. Ivan Stjernqvist var især interesseret i ny teknologi på køretøjsområdet, og han havde som få af sine kolleger en enestående teknisk forståelse. Det gav ham direkte adgang til mange af lastbilfabrikkernes tekniske afdelinger, hvor han var populær og respekteret for sin viden og nysgerrighed.Trods sit kompromisløse fokus på tekniske detaljer og foragt for fejl og unøjagtigheder var Ivan Stjernqvist en meget omgængelig og vellidt mand overalt i branchen blandt kolleger og repræsentanter for lastbil- og busforhandlere, importører med flere.Siden 2001 var Ivan tilknyttet Lastbil Magasinet som teknisk redaktør, hvilket han fortsatte med helt frem til 2018, hvor han officielt trak sig tilbage fra sin skribentvirksomhed og overdrog det danske medlemskab af ”Truck of the Year”-juryen til Lastbil Magasinets chefredaktør Rasmus Haargaard. Året forinden havde han også trukket sig fra ”Bus & Coach of the Year”-juryen.Ivan Stjernqvist boede i mange år og frem til sin død i Frederikssund. Han efterlader sig tre børn fra et tidligere ægteskab og flere børnebørn samt hustruen Annemette.Familien vil informere om Ivan Stjernqvists bisættelse på et senere tidspunkt.