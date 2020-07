- Vognmand på Sydhavsøerne har taget en ny blokvogn i brug

Tirsdag 28. juli 2020 kl: 01:00

Gode erfaringer

Fakta om ny Nooteboom blokvogn til Preben Andersen ApS, Nykøbing Falster:

Type: MPL-73-04(V), 4-akslet, nedbygget blokvognstrailer med luftbetjent udtræk

Vægte (v. 80 km/t): max. 18.000 kg kingpin, 30.000 kg bogietryk, 48.000 kg vogntogsvægt, (v. 60 km/t): msx. 23.000 kg kingpin, 42.000 kg bogietryk, 71.000 kg vogntogsvægt, egenvægt: 16.800 kg

Aksler og styring: 4x12.000 kg tvangsstyrede SAF-aksler med tromlebremser, Nooteboom el-hydraulisk affjedring med +500 mm hævefunktion, 16 stk. 17,5” hjul med 245/70R17,5-dæk, individuelt og uafhængig løft af alle aksler, el-hydraulisk styring med separat betjening med styrepult for/bag, GSM-fjernbetjening af styring med automatisk opretning til ligeud-stilling under kørsel.

Lasteflade: 4.200 mm repos med 2-delte alu-sider med 1.560 mm ladhøjde, 8.830 mm nedbygget ladlængde med 780 mm. ladhøjde samt 6.330 mm udtræk til i alt 15.160 mm nedbygget ladlængde

Ramper: 4.000 mm foldbare dobbeltramper, 880 mm bredde, max. 15 tons hjulbelastning, hydraulisk sideforskydelige med fjernbetjening

Udstyr: 2x3 stk. 5-tons surringsøjer på repos, 2x10 stk. 10-tons surringsøjer i kantskinne samt 2x350 mm forbredning til 12 tons og 2x230 mm forbredning til 15 tons belastning på nedbygget del, 12.000 lbs Warn el-spil monteret ved forsmæk, ekstra kæpstokke på repos, samtlige lygter og lys af LED-type, sandblæst og metalliseret chassis, udtræk og ramper inden maling, Beka-Max centralsmøreanlæg på chassis, udtræk og ramper

- Vi har rigtig gode erfaringer med de hollandske trailere fra tidligere. Henrik Korsdal fra Korsdal Trailer er en dygtig sælger, som giver god rådgivning om mulige løsninger, og han følger op på sagerne, siger Henrik Andersen.95 procent af aktiviteterne i Preben Andersen ApS udføres for egne kunder på Lolland-Falster og Sydsjælland. Indimellem går turene også til den anden side af Storebælt og Øresund, så det stiller krav om driftssikkert og solidt materiel.- Nooteboom er ikke den billigste trailer, men det er kram. Vi planlægger at køre med vores rullende materiel i mange år, og så kan det godt betale sig at investere lidt ekstra i kvalitet, slutter Henrik Andersen.Vognmandsforretningen Preben Andersen ApS i Nykøbing Falster er en lokal vognmandsforretning med fokus på entreprenørkørsel. Vognparken består af et dusin tip-, kran- og containerbiler samt trækkere. For at kunne tilfredsstille de mange lokale kunders behov med eget materiel råder Preben Andersen desuden over adskillige kærrer, tiptrailere og nedbygede hurtigløbere. Virksomheden råder desuden over egen grusgrav.