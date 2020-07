- Nu skal vi sikre en tilstrækkelig og velfungerende kontrol

ARBEJDSGIVERORGANISATION EFTER VEJPAKKEBESLUTNING:

Lørdag 11. juli 2020 kl: 09:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er vigtigt og kærkomment, at EU-parlamentet har vedtaget Vejpakken. Derved er vi kommet et skridt nærmere klarhed, ens regler og ordnede forhold på de europæiske veje. Alternativet vil være uens regler og usikkerhed om vilkår og rammer for transporten, lyder det direktør i ATL, Lars William Wesch, der fortsætter:- Hvis vi skal sikre et godt fundament for transport på tværs af grænserne i EU og for en effektiv transport på ordentlige vilkår, er vi med pakken kommet et godt skridt nærmere. Nu skal vi sikre en tilstrækkelig og velfungerende kontrol af, om reglerne bliver overholdt.