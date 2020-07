Varebilerne er faldet tilbage

Mandag 6. juli 2020 kl: 12:53

Af: Redaktionen Mads Rørvig, der er administrende direktør for De Danske Bilimportører, peger på, at coronakrisen stadig påvirker salget af vare- og lastbiler, men at der er en forventning om en øget aktivitet i de kommende måneder.

- Manglende efterspørgslen på brugte varebiler i EU har stor betydning for det danske varebilsalg. Konsekvensen heraf er, at varebilerne kører lidt længere i Danmark og dermed påvirkes varebilsalget negativt. Der er dog så småt begyndt at komme gang i erhvervslivet efter genåbning af samfundet. Vi forventer derfor, at efterspørgslen vil stige i de kommende måneder, siger han.





I perioden 1. januar til og med 30. juni blev der nyregistreret 13.987 varebiler mod 17.207 varebiler i samme periode af 2019, hvilket er et fald på 18,7 procent.





