Køreskole mister sin godkendelse til at udbyde taxikvalifikationsuddannelse

Mandag 6. juli 2020 kl: 12:16

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen oplyser, at tilbagekaldelsen kan få betydning for kursister, som er startet på taxikvalifikationsuddannelsen, men som endnu ikke har afsluttet uddannelsen. Disse kursister kan forsætte uddannelsen på en anden godkendt skole.Interesserede kan finde oversigten over godkendte udbydere på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Færdselsstyrelsen understreger, at det er vigtigt, at kursisten medbringer lektionplanen til den nye skole, så skolen ved, hvor langt kursisten er i uddannelsesforløbet.



Tilbagekaldelsen af godkendelsen som uddannelsesudbyder for taxikvalifikationsuddannelsen får ikke konsekvenser for chauffører, som har gennemført uddannelsen hos Øzcans Køreskole inden tilbagekaldelsen 3. juli.





