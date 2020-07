Lastbilleverandør leverer chaufføruddannelser fra grunden

Fredag 3. juli 2020 kl: 11:27

De bedste rammer for kursisterne



Af: Redaktionen Hos Scania, der har været markedsførende i den tunge ende af lastbilmarkedet, forklarer man, at det er den daglige og tætte kontakt med markedet, der har inspireret Scania til køreskolen - og også sikrer, at Scania’s køreskole kan matche transportbranchens behov og krav til nye lastbilchauffører.- Vi ved, at efterspørgslen på dygtige lastbilchauffører er stor. Derfor er vi rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde en lastbilchaufføruddannelse, der lever op til branchens krav, og sikrer at aspiranter fra jobstart kan minimere brændstofforbrug og kører defensivt og sikkert, siger lederen af Scania Driver Academy, Erling Petersen.Det har altid været vigtigt for Scania og dermed Scania Driver Academy at holde et skarpt branchefokus i opbygning af og ved afholdelse af kurser for lastbilchauffører. Det har derfor også været vigtigt i forberedelserne til køreskolen at sikre et lærerteam, der har solid erfaring som både undervisere og lastbilchauffører, og dermed har indgående kendskab til branchen og chaufførhvervet.- Vi fokuserer altid på at gøre undervisningen så brancherelevant og tidssvarende som muligt. Det gør vi, fordi det er vigtigt for os at uddanne lastbilchauffører, der fra start af har forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i transportbranchen. Det har i den forbindelse været vigtigt for os at få samlet et stærkt lærerteam, der alle har erfaringer fra hvervet som lastbilchauffør, som de kan dele ud af, fremhæver Erling Petersen.Undervisningens kvalitet såvel som tryghed i undervisningen har været af højeste prioritet for Scania, og man har derfor besluttet at køreskoleholdene maksimalt må bestå af 16 kursister, og at kursisterne skal følges ad i alle kursets seks uger. På den måde har Scania’s undervisere mulighed for at hjælpe hver enkelt kursist samtidig med, at kursisterne fra dag ét bliver den del af et netværk, der kan støtte og sparre med hinanden.For at skabe de bedste forudsætninger for undervisningen er der også tilknyttet et gennemgående lærerteam til hvert hold, og så forgår alt praktisk køreundervisning i de nyeste Scania lastbilmodeller, således at kursisterne stifter bekendtskab med den nyeste teknologi og køreoplevelse.Gennem Scania’s tætte kontakt med transportbranchen og store netværk, kan de nye lastbilchauffører desuden blive hjulpet i retningen af relevante jobmuligheder efter endt kursus.